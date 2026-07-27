«Геометрическая абстракция. Энергия цвета и формы» Александра Самоделова

5 августа в 17.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «Геометрическая абстракция. Энергия цвета и формы». Живопись Александра Самоделова (п. Мурмаши – Санкт-Петербург). Выставка посвящена юбилею автора.

Александр Самоделов родился в 1951 году в посёлке Мурмаши Мурманской области. Окончил художественно-графический факультет Курского пединститута. Преподавал свой опыт и мастерство учащимся в детской художественной школе города Колы, много лет работал художником в компании «Колэнерго».

Свои творческие замыслы мастер выразил в различных формах. Для многих работ характерен философский подход и символизм. Живопись художника позволяет заглянуть за пределы обыденности, отделить обычное от бесконечного. Его работы представлены в частных коллекциях в Германии, Англии, Норвегии, Швеции.

В экспозиции будут представлены живописные произведения Александра Самоделова.

Выставку можно посетить до 27 сентября. (0+)

Фото: https://vk.ru/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276760%2F2304e52d84ab8f3974