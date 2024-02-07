«Геометрия пространства. Северная вертикаль»: современное искусство в областном художественном музее

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась выставка произведений известного живописца, графика, куратора выставок, представителя космизма и нонконформизма в современном искусстве Евгения Орлова.

На выставке представлены арт-объекты и живописные произведения, созданные с конца 1980-х годов по настоящее время. Всего более 50 работ автора.

«Суть «Геометрии пространства» заключается в том, что то или иное изображение в искусстве не есть увиденное или придуманное творцом, а есть интуитивное осознание выбранного пространства и ощущение его сопричастности к божественной геометрии, к тому или иному числу. Другими словами, не важно, что изображено, а важна готовность творца (художника) к принятию окружающего пространства, как высшего творения великого геометра», - так о своих работах говорит Евгений Михайлович.

Выставку можно посетить до 31 марта.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271747%2Fwall-139605315_25728