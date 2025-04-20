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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.25 10:00

«Герои нашего времени»: в Мурманске прошёл урок мужества

Уникальными историями, которых не встретишь в учебниках, поделились с молодёжью ветераны боевых действий в рамках урока мужества «Герои нашего времени».

В Мурманске в стенах Центра гражданско-патриотического воспитания из первых уст прозвучали рассказы о неподдельном мужестве и стойкости защитников Отечества во все времена.

Специальными приглашенными гостями стали представители Региональной организации участников боевых действий на северном Кавказе и в странах зарубежья Виктор Нижников и председатель организации Алексей Титков, а также участник специальной военной операции, инструктор мурманского филиала центра «Воин» Александр Сапре.

Гости поговорили с ребятами о том, как важно уметь анализировать информацию, критически относиться к пропаганде и делать осознанный выбор.

Рассказы ветеранов боевых действий вызвали сильные эмоции у молодёжи, помогли юношам и девушкам осознать, что с собой приносит война: горечь потерь, но также и дружбу на всю жизнь, преданных товарищей, сострадание и надежду.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29796&page=1

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