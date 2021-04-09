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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 14:00

Герои романа «Два капитана» «получат прописку» в Полярном

Из Санкт-Петербурга в Полярный доставили памятник героям книги Вениамина Каверина «Два капитана». Именно здесь, на Севере, заканчивается действие романа.

Напомним, в прошлом году арт-объект «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» стал одним из победителей первых этапов всероссийского конкурса по созданию новых достопримечательностей «Культурный след». Автор идеи памятника любви, верности, долгу, мужеству, дружбе и вере в победу – жительница Полярного Юлия Говера.

Арт-объект посвящён главным героям приключенческого романа – Сане Григорьеву и Кате Татариновой. В годы Великой Отечественной войны Вениамин Каверин работал на Северном флоте. Собирая материал для книги «Два капитана», он побывал на основных соединениях флота, наблюдал и изучал боевую работу личного состава. Главная идея создания арт-объекта в том, чтобы молодежь, живущая в Полярном, знала эти страницы истории родного города и всегда следовала главному лозунгу книги: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».

Материальным воплощением героев романа Кати и Сани занимались скульпторы  из Санкт-Петербурга Ольга Легарева и Максим Лопачугин. Фигуры отливали на территории Невского завода. Арт-объект изготовили из полимерного материала с покрытием под бронзу. Полиэфирные смолы смогли заменить тяжёлый металл. Памятнику будут не страшны снег, дождь и порывистый ветер, он не подвергнется коррозии. Технология его изготовления похожа на классическую, которая принята в монументальном искусстве. Арт объект получился внушительным, его высота почти 2,5 метра, а вес около 300 кг.

В Полярном памятник займёт место на площади Двух капитанов. Сейчас рабочие монтируют постамент, на котором планируют нанести девиз героев книги: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Торжественное открытие арт-объекта планируют провести в двадцатых числах апреля.

Арт-объект станет своеобразной «точкой притяжения» на площади Двух капитанов, которая уже является центром культурной жизни города. Рядом с памятником планируют проводить традиционные Каверинские чтения, а сам он может стать центральным объектом ежегодного шествия выпускников, празднования последнего звонка и традиционным местом возложения цветов для молодожёнов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации Владимира Путина на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект позволяет силами местных жителей увековечивать память выдающихся людей и значимых событий прошлого, создавать новые реальные и виртуальные точки притяжения на карте страны. За шесть лет его существования к нему присоединились практически все регионы России. Уже установлены 14 инсталляций, многие из которых стали местными туристическими и культурными достопримечательностями.

 

Фото пресс-службы всероссийского конкурса «Культурный след».

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