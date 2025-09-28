«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»

В парке культуры и отдыха «Патриот» состоялась традиционная экстремальная гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж». Порядка 100 команд и почти 400 человек вышли на старт, чтобы преодолеть дистанцию с препятствиями по пересеченной местности длиной 5,2 км.

За награды боролись военнослужащие Ленинградского военного округа, Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, участники СВО, а также жители Мурманской области.

В церемонии открытия соревнований приняли участие министр спорта региона Светлана Наумова, начальник управления боевой подготовки Северного флота, контр-адмирал Павел Шульга и Сенатор РФ – представитель от Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

Контр-адмирал Павел Шульга в приветственном слове пожелал всем участникам успешного прохождения испытаний: «Гонка берёт своё начало ещё в 2016 году. Ранее она проводилась только среди военных, приятно видеть, что сегодня в гонке участвуют гражданские команды. Сегодня участники преодолеют сложную трассу и порядка 20 препятствий».

Руководитель регионального Минспорта Светлана Наумова подчеркнула, что традиционная гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж» — это не просто преодоление дистанции, это настоящее испытание для сильных духом людей и возможность продемонстрировать свою выносливость и отвагу. Лариса Круглова отметила высокий уровень организации соревнований и подготовки спортсменов.

По итогам экстремальной гонки победу одержали команды «Барс 24», «Бастион», «На порядок выше», «Пламя и пульс» и «Зверьки». Второе место заняли спортивные коллективы – «Атлант», «Гроза-2», «Точняк», «Заполярная четвёрка» и «Атлант-1». Бронза – у команд «Ресурс-1», «Авиатор», «Берсерки» и «Катенга».

Для болельщиков и посетителей на территории парка «Патриот» были организованы различные активности: выставка военной техники, полевая кухня, аквагрим, видеоспиннер, площадки для игр во флорбол, баскетбол, текбол, лазертаг, скалодром и веревочный парк. На мероприятии также выступил Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Как отмечает региональное Министерство спорта, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2022 году в парке «Патриот» установлена спортивная инфраструктура для проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554135/#&gid=1&pid=4