«Герои Севера»: определены первые 19 участников региональной программы переобучения

Губернатор Андрей Чибис провёл 27 мая заседание Общественного совета по вопросам реализации на территории Мурманской области региональной программы «Герои Севера», на котором обсудили экспертные заключения по каждому из кандидатов и утвердили первых 19 участников программы. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей.

«Для нас ответственность и большая честь подготовить военнослужащих, ветеранов боевых действий для гражданского управления. Важно учитывать их боевой опыт, компетенции и навыки, которые наши защитники получили в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции», – подчеркнул губернатор.

Напомним, региональная программа «Герои Севера», аналогичная федеральной программе «Время Героев», запущена в Мурманской области по поручению Президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.

Для участия в программе поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами.

«В Мурманской области программа реализуется совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), в соответствии с их методическими документами. Собеседование также проводили аттестованные эксперты, которые имеют опыт участия в федеральной программе», – подчеркнула первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Решением Общественного совета программы «Герои Севера» отобраны первые 19 участников. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей.

В обсуждении вопроса принял участие глава регионального парламента, член Общественного совета Сергей Дубовой.

— Все претенденты – это достойные люди, не раз доказавшие свою преданность Отечеству, отстаивая его интересы на передовой. Благодаря программе они смогут продолжить служить Родине и реализовывать себя в новом формате. Армия научила ребят работать в команде, стойко справляться с трудностями и принимать нестандартные решения в самых сложных ситуациях. Уверен, эти навыки станут прочной основой для их успешной подготовки в качестве будущих управленцев, – подвёл итоги заседания Сергей Дубовой.

Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов.

Напомним, имена первых 19 победителей станут известны сегодня, в День Мурманской области, в рамках отчёта губернатора Андрея Чибиса перед Мурманской областной Думой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/