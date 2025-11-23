Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.25 14:00

«Герои Севера» познакомились с предприятиями ТЭК и ЖКХ нашего региона

Два участника проекта «Герои Севера», запущенного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина, посетили предприятия отраслей ТЭК и ЖКХ.

Сначала Григорий Кандаков и Артём Елисеев в сопровождении первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Алены Кузнецовой отправились на Мурманскую ТЭЦ, где главный инженер Сергей Буртасов провёл экскурсию по предприятию. Участники осмотрели котельный зал и диспетчерский пункт, задали вопросы о модернизации оборудования и применяемых видах топлива.

Далее герои посетили «Мурманскводоканал», где заместитель генерального директора Павел Стрекаловский рассказал о приоритетных задачах предприятия, модернизации и автоматизации производственных процессов. Герои задали вопросы о кадровом обеспечении и условиях труда сотрудников.

Завершающим этапом поездки стал визит в Кольское РДУ. Директор диспетчерского управления Андрей Щенников отметил важность программы подготовки молодых лидеров для повышения их профессиональной компетенции. Участники высоко оценили оснащённость диспетчерского центра Системного оператора, подчеркнув, что оно обеспечивает эффективное управление энергоснабжением и способствует плановому развитию электроэнергетической системы.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, программа «Герои Севера» включает практическую стажировку в правительстве Мурманской области, органах местного самоуправления, региональных организациях и предприятиях, где участники знакомятся с ключевыми направлениями работы и получат опыт принятия управленческих решений. Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы Мурманской области. Программа «Герои Севера» стартовала 23 февраля 2025 года и призвана обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни, помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Обучение участников продлится до мая 2026 года.

 

 

