Герои СВО провели киноуроки в школах Мурманска

Показы прошли в рамках партпроекта «Новая школа».

В школах №№44 и 28 участники специальной военной операции Сергей Ильин-Непомнящий и Борис Малышкин провели патриотические киноуроки.

В центре сюжета фильма - подвиг детей в Аджимушкайских каменоломнях в районе Керчи в годы Великой Отечественной войны, борьба с фашизмом, отношение к истории современных подростков.

После просмотра ребята вместе с ведущим обсудили содержание киноленты и поступки героев. Говорили о смелости, отваге и ратных подвигах участников СВО, о том, как важно каждому дорожить памятью о близких и историей своей страны.

«Я учился в 28-й школе и мне приятно, что в данном учебном заведении в мою честь благодаря проекту Министерства образования и «Единой России» открыта «Парта Героя». В знак признательности я подарил школьному музею свой военный трофей – ремень, снятый с пленного, захваченного в зоне спецоперации», - рассказал Сергей Ильин-Непомнящий.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/geroi-svo-proveli-kinouroki-v-shkolah-murmanska