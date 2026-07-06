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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 08:45

Героическая сказка для всей семьи: в областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Город мастеров»

93-й театральный сезон в Мурманском областном театре кукол завершился премьерой спектакля «Город мастеров» по пьесе Тамары Габбе. Произведение было написано в блокадном Ленинграде, в самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны, и пронизано темой стойкости, мужества и веры в победу.

Как отмечает vk.com/murmanculture, авторы спектакля, как и автор оригинального произведения, говорят со зрителем о серьёзных темах: противостоянии врагу, силе духа и цене свободы. При этом история подана в понятной для юных зрителей форме – яркие танцевальные номера, баллады, батальные сцены. Сюжет постановки привлек внимание и детей, и взрослых.

Премьеру для северян подготовила большая творческая команда. Кресло режиссёра занял Вадим Смирнов из Оренбурга. Как отметил директор театра Евгений Суханов, подобные совместные проекты обогащают творческую жизнь театра и позволяют по-новому взглянуть на уже знакомые произведения.

Повторные показы «Города мастеров» пройдут 25 сентября и 15 октября.

 

 

Фото (Олег ФИЛОНОК): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288761%2Fwall-139605315_33297

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