Герой Советского Союза Геннадий Зайцев встретился с учениками «ФосАгро-школы» города Кировска и студентами местного филиала МАУ

По приглашению компании «ФосАгро» в Кировске побывал Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Зайцев - командир группы «А» («Альфа») Комитета государственной безопасности СССР - Главного управления охраны РФ в 1977—1988 и 1992—1995 годах. Визит стал важной частью серии мероприятий, которые компания проводит в Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и в преддверие 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Антитеррористическая группа «А» («Альфа») была создана 29 июля 1974 года приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова. 10 ноября 1977 года Геннадий Зайцев был назначен её командиром. На своём посту неоднократно руководил проведением спецопераций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников: американское посольство в Москве (март 1979 года), Сарапул Удмуртской АССР (декабрь 1981 года), Тбилиси (ноябрь 1983 года), Уфа Башкирской АССР (сентябрь 1986 года) и Минеральные Воды (декабрь 1988 года). 1 декабря 1986 года указом Президиума Верховного Совета СССР Геннадию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников.

В рамках визита в Кировск Геннадий Николаевич встретился с руководителями Кировского филиала АО «Апатит», побывал на его Кировском руднике, который входит в пятёрку крупнейших подземных рудников мира, а также в Музейно-выставочном центре «Апатит», где познакомился с экспозициями, повествующими об истории освоения Хибин, развитии горно-обогатительного комбината «Апатит».

В Совете ветеранов Кировска состоялась встреча Геннадия Зайцева с представителями юнармейского движения, ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне, участниками специальной военной операции на Украине и детьми войны.

Особыми пунктами программы пребывания Геннадия Зайцева в Кировске стали его встречи с учащимися «ФосАгро-школы» №5 города Кировска, филиала Мурманского арктического университета в городе Кировске, а также воспитанниками центра «ДРОЗД - Хибины». Встречи прошли в формате «Урока мужества». Геннадий Николаевич рассказал ребятам о своем пути в служении Отечеству, ярких моментах военной карьеры и поделился своим пониманием патриотизма.

- Каким бы делом ты ни занимался, надо очень честно и добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Если ты это делаешь, командиры тебя всегда заметят, оценят. Надо быть в жизни порядочным человеком, честным, добросовестным, это главное, что всегда будет поддержано и обязательно сыграет положительную роль в будущей карьере молодого человека, - сказал Геннадий Зайцев в беседе со студентами филиала МАУ в городе Кировске.

Знакомство с учебным заведением, которое с 2017 года является участником комплексной программы «Кадры для «ФосАгро», оставило у Геннадия Зайцева позитивные впечатления.

- Я сегодня прошёлся по вашему колледжу, посмотрел, как красиво, какие замечательные у вас преподаватели. Когда я был в вашем возрасте, о таком можно было только мечтать, - отметил Геннадий Николаевич.

- Компания «ФосАгро» ведёт большую и планомерную работу с молодёжью в регионах присутствия. Патриотическое воспитание – её большая часть. Уроки мужества, встречи с известными людьми, ветеранами, героями большого спорта – все это наглядно ставит перед подрастающим поколением верные жизненные ориентиры, воспитывает уважение к истинным ценностям, ключевая из которых - любовь к Родине. И эту работу мы намерены продолжать, - подчеркнул заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Фото предоставлено КФ АО «Апатит».