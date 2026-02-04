Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублейВ Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова
04.02.26 15:00

«Героям Севера» рассказали о цифровизации Мурманской области

Стартовал третий модуль обучения участников кадровой программы «Герои Севера», инициированной губернатором Андреем Чибисом. Его спикером стала министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова, которая рассказала о том, как информационные технологии и создание «умных» сервисов меняют жизнь региона и помогают принимать решение на местах.

«Деятельность органов власти неразрывно связана с информационными системами. ИТ-решения помогают нам создавать «цифровые двойники» дорожно-транспортной инфраструктуры, развивать систему видеонаблюдения с элементами аналитики, вести мониторинг уборки даже на территории отделенных муниципалитетов, работать с большими объемами информации», — отметила глава ведомства.

Для формирования стратегии развития Мурманской области до 2023 года – губернаторского плана «На Севере – жить!» – также был проанализирован большой объем данных: свыше 570 тысяч предложений от 75 тысяч жителей, часть из которых была направлена через портал «Наш Север».

«На «Нашем Севере» мы постарались собрать все сервисы Заполярья, начиная от отдельных разделов инвестиционного или туристического порталов, заканчивая формами для сбора заявок на региональные конкурсы. При этом остается большая незаметная для граждан часть работы, например, по линии здравоохранения, где активно применяется технология искусственного интеллекта», — сообщила Елена Семенова.

Только в части анализа электронных снимков за 2025 год и начало 2026 года общее количество таких снимков составило свыше 14 тысяч, больше всего в области рентгена органов грудной клетки (8 968 снимков) и маммографии (2 645 снимков).

«В вопросе применения ИТ, особенно искусственного интеллекта, финальное решение всегда остаётся за специалистом. Важно быть профессионалом в своей области, чтобы грамотно применить полученную информацию, поэтому если вы планируете работать в госуправлении, «цифра» станет частью вашей жизни», — подчеркнула министр.

Кадровая программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Она направлена на подготовку кадрового резерва для работы на посту муниципальных и государственных служащих, а также в коллективах ключевых организаций на территории Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561614/#&gid=1&pid=1

