«Героям Севера» вручены дипломы об окончании образовательного этапа программы

18 мая в Центре научно-технологического творчества «Родина» прошла защита выпускных проектов слушателей региональной кадровой программы «Герои Севера». В торжественной обстановке состоялась церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления.

Обучение, которое началось в сентябре 2025 года, включало четыре очных модуля — «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления», а также межмодульные стажировки в органах власти и местного самоуправления. Наставниками участников выступили первые лица региона, включая самого губернатора, руководители министерств, депутаты областной Думы и главы муниципалитетов.

Результатом стали выпускные аттестационные работы самой разной направленности — от модернизации угольных котельных до внедрения инновационных моделей управления благотворительными фондами.

«Как неоднократно отмечал наш Президент Владимир Владимирович Путин, наши бойцы в экстремальных условиях на передовой продемонстрировали одни из лучших человеческих и профессиональных качеств как настоящие защитники Родины, и могут проявить эти качества в служении своей стране. Хочу поблагодарить представителей командования воинских подразделений за содействие в реализации программы, наставников и организаторов, своего первого заместителя Оксану Николаевну Демченко, а также членов семей наших «Героев Севера» за поддержку, которую они оказывали своим близким в этот непростой период. И, конечно же, поздравляю наших выпускников с успешной защитой и окончанием обучения», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своём поздравлении подчеркнул важность получения второй — управленческой — профессии для тех, кто принимал участие в сложнейших боевых действиях.

– Вы – люди дела, которые прошли суровую школу в боевых условиях. У каждого из вас за плечами бесценный жизненный опыт, который является вашей силой и мощью. И в мирной жизни вы выбрали главную цель – служение Отечеству, служение людям. За год вы получили необходимые теоретические знания и практические навыки управленческой работы. Горжусь тем, что в этом важном деле есть заслуга Мурманской областной Думы, где проходили стажировки нескольких участников программы. За это время они смогли погрузиться в особенности законотворчества, работу депутатов и аппарата регионального парламента. Уверен, что полученные знания и опыт помогут вам достичь новых высот, а ваши инициативы сделают жизнь в Мурманской области еще лучше. Вместе, единой командой, мы продолжим работу над развитием нашего северного края, который открывает немалые перспективы и возможности.

Парламентарий поблагодарил всех причастных к обучению выпускников – преподавателей Мурманского филиала РАНХИГС, представителей органов власти, предприятий, наставников и пожелал всем дальнейших успехов в служении Мурманской области и России.

Он пожелал выпускникам дальнейших успехов и отметил, что полученные дипломы пригодятся им в дальнейшей жизни на гражданской службе.

Участник специальной военной операции, выпускник программы Ярослав Мельник поделился впечатлениями об обучении. Он отметил, что проект крайне разноплановый и удачный, с большим количеством практики и стажировок в органах исполнительной власти и на предприятиях.

«Нам очень повезло с лекторами — их выбрали не только из научного сообщества, но и из разных сфер по всей стране. Я для себя действительно узнал новое, особенно в государственном управлении. Раньше я больше инженерным делом занимался, а на программе научился работать с людьми», – сказал Егор Шубин.

Среди наставников были спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель председателя регионального парламента Евгений Никора, депутаты Михаил Белошеев и Герман Иванов. Всего программа включала 502 академических часа обучения.

По окончании церемонии выпускники Сергей Гундарев, Ярослав Мельник и Алексей Ланцов поблагодарили главу региона за организацию столь значимой образовательной программы, и преподнесли Андрею Чибису картину, написанную в морском походе.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, выступившая со-наставником участника программы военного медика Артура Ли, отметила, что за период обучения сформировалась настоящая слаженная команда единомышленников. Она рассказала, что участники уже предложили инициативы как муниципального, так и федерального уровня. Некоторые из них депутат уже взяла в работу.

