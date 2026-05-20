Рынок труда Мурманской области переживает этап трансформацииМурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.05.26 09:30

«Героям Севера» вручены дипломы об окончании образовательного этапа программы

18 мая в Центре научно-технологического творчества «Родина» прошла защита выпускных проектов слушателей региональной кадровой программы «Герои Севера». В торжественной обстановке состоялась церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления.

Обучение, которое началось в сентябре 2025 года, включало четыре очных модуля — «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления», а также межмодульные стажировки в органах власти и местного самоуправления. Наставниками участников выступили первые лица региона, включая самого губернатора, руководители министерств, депутаты областной Думы и главы муниципалитетов.

Результатом стали выпускные аттестационные работы самой разной направленности — от модернизации угольных котельных до внедрения инновационных моделей управления благотворительными фондами.

«Как неоднократно отмечал наш Президент Владимир Владимирович Путин, наши бойцы в экстремальных условиях на передовой продемонстрировали одни из лучших человеческих и профессиональных качеств как настоящие защитники Родины, и могут проявить эти качества в служении своей стране. Хочу поблагодарить представителей командования воинских подразделений за содействие в реализации программы, наставников и организаторов, своего первого заместителя Оксану Николаевну Демченко, а также членов семей наших «Героев Севера» за поддержку, которую они оказывали своим близким в этот непростой период. И, конечно же, поздравляю наших выпускников с успешной защитой и окончанием обучения», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своём поздравлении подчеркнул важность получения второй — управленческой — профессии для тех, кто принимал участие в сложнейших боевых действиях.

– Вы – люди дела, которые прошли суровую школу в боевых условиях. У каждого из вас за плечами бесценный жизненный опыт, который является вашей силой и мощью. И в мирной жизни вы выбрали главную цель – служение Отечеству, служение людям. За год вы получили необходимые теоретические знания и практические навыки управленческой работы. Горжусь тем, что в этом важном деле есть заслуга Мурманской областной Думы, где проходили стажировки нескольких участников программы. За это время они смогли погрузиться в особенности законотворчества, работу депутатов и аппарата регионального парламента. Уверен, что полученные знания и опыт помогут вам достичь новых высот, а ваши инициативы сделают жизнь в Мурманской области еще лучше. Вместе, единой командой, мы продолжим работу над развитием нашего северного края, который открывает немалые перспективы и возможности.

Парламентарий поблагодарил всех причастных к обучению выпускников – преподавателей Мурманского филиала РАНХИГС, представителей органов власти, предприятий, наставников и пожелал всем дальнейших успехов в служении Мурманской области и России.

Он пожелал выпускникам дальнейших успехов и отметил, что полученные дипломы пригодятся им в дальнейшей жизни на гражданской службе.

Участник специальной военной операции, выпускник программы Ярослав Мельник поделился впечатлениями об обучении. Он отметил, что проект крайне разноплановый и удачный, с большим количеством практики и стажировок в органах исполнительной власти и на предприятиях.

«Нам очень повезло с лекторами — их выбрали не только из научного сообщества, но и из разных сфер по всей стране. Я для себя действительно узнал новое, особенно в государственном управлении. Раньше я больше инженерным делом занимался, а на программе научился работать с людьми», – сказал Егор Шубин.

Среди наставников были спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель председателя регионального парламента Евгений Никора, депутаты Михаил Белошеев и Герман Иванов. Всего программа включала 502 академических часа обучения.

По окончании церемонии выпускники Сергей Гундарев, Ярослав Мельник и Алексей Ланцов поблагодарили главу региона за организацию столь значимой образовательной программы, и преподнесли Андрею Чибису картину, написанную в морском походе.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, выступившая со-наставником участника программы военного медика Артура Ли, отметила, что за период обучения сформировалась настоящая слаженная команда единомышленников. Она рассказала, что участники уже предложили инициативы как муниципального, так и федерального уровня. Некоторые из них депутат уже взяла в работу.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567930/#&gid=1&pid=9

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Господа – товарищи». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Доллар укрепляется к евро и фунту, дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманская ТЭЦ завершила монтаж резервного трубопровода-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять