Героям специальной военной операции, получившим тяжёлые ранения, вручили ключи от новых автомобилей

В Мурманске первым трём участникам специальной военной операции фондом «Защитники Отечества» переданы автомобили «Москвич 3» с ручным управлением.

Обладателями новых машин стали Александр Данилюк из Кандалакши, Сергей Шевченко из Заполярного и Николай Куляшов из Североморска-3. Все бойцы прошли обучение управлению автомобилями с ручным управлением в ДОСААФ Мурманской области. Машины позволят ветеранам СВО вести активный образ жизни, передвигаться, работать, отдыхать, путешествовать.

«Машина, конечно, очень важна, - отмечает Николай Куляшов. – Таким людям, как я, в таком положении, очень важно быть полезными, маневренными, самостоятельными и автономными, не надо просить кого-то. Мы сейчас на этой машине поедем на реабилитацию в Костромскую область».

Напомним, в апреле 2024 года Президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО с тяжёлой ампутацией и травмами позвоночника.

Фото (фонд «Защитники Отечества»): https://citysever.ru/novostiq/18208-avtomobili-geroyam-svo/#news-gal-3