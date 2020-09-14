Геймеры Мурманской области примут участие в «Arctic Cyber Games»

26 и 27 сентября любители видеоигр смогут принять участие в физкультурном онлайн-мероприятии «Arctic Cyber Games», организованном Министерством спорта и молодежной политики Мурманской области совместно с ГАУМО «Центр спортивной подготовки».

Киберспорт (компьютерный спорт или электронный спорт) — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Соревнования по киберспорту проводятся по всему миру, в том числе и международные. На сегодняшний день самыми крупными и престижными соревнованиями являются те, которые проводят сами производители игр: например турнир «The International» по Dota 2 или Чемпионат мира по «League of Legends».

Мероприятие «Arctic Cyber Games» проводится в формате онлайн на специальной турнирной платформе, которая позволяет участникам в режиме реального времени видеть свое продвижение по турнирной сетке, время следующего матча и своего соперника.

Принять участие в мероприятии могут все желающие от 14 лет и старше, проживающие на территории Мурманской области или из других субъектов РФ (вне конкурса).

Квалификационные игры пройдут 26 сентября - с 14.00 до 22.00. Финальные игры пройдут 27 сентября - с 12.00 до 20.00.

Дисциплины: Dota 2, CS GO, UFC 3, FIFA 20, WoT Blitz.

Победители и призеры в каждой дисциплине будут награждены сувенирной продукцией и денежными сертификатами на спортивные товары: 1 место – 12 тысяч рублей, 2 место – 10 тысяч, 3 место – 8 тысяч рублей.

Заявки на участие можно подать с 12 по 21 сентября по ссылке: https://passport.gg/esports-festival-51/