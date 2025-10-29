Гибкие навыки: классный час по теме «Выбор профессии: шаг в будущее» провели в 10 классе мончегорской школы №1 имени А. Ваганова

В рамках областного профориентационного мероприятия «Единый день психологической поддержки школьников в профессиональном самоопределении» 24 октября начальник Мончегорского кадрового центра Наталья Позняк встретилась с учащимися 10 класса школы №1 имени А. Ваганова.

Классный час был по теме «Выбор профессии: шаг в будущее».

Большинство ребят уже сделали первые шаги в выборе своего профессионального пути. Но современные реалии требуют большего, чем просто владение профессиональными компетенциями. Сегодня успех в карьере зависит также от развития важных личностных качеств и способностей, известных как soft skills (гибкие навыки). Именно они помогают уверенно ориентироваться на быстро меняющемся рынке труда, легко находить общий язык с коллегами и успешно решать возникающие проблемы.

Во время встречи участники подробно обсудили, что представляют собой гибкие навыки и каким образом их можно развивать. Старшеклассники узнали, насколько важно обладать такими качествами, как коммуникабельность, умение работать в команде и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, начальник кадрового центра Наталья Позняк рассказала ребятам о специальных программах поддержки, позволяющих пройти профориентационные тесты и даже устроиться на работу в свободное от учёбы время.

Как сообщает vk.com/wall, школьники проявили активный интерес, задавали вопросы, касающиеся выбора профессии, путей профессионального роста и подготовки к взрослой жизни. Всего мероприятие посетили 27 подростков.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532889/#&gid=1&pid=1