Гибкий график и удалёнка сегодня нужны работающим матерям больше матпомощи

У работающих мам сегодня в приоритете время, а не деньги. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, который провели в преддверии Дня матери, выяснив, каких мер поддержки от нанимателей не хватает работающим женщинам с детьми. В опросе приняли участие 500 трудоустроенных россиянок из всех округов страны, воспитывающих детей дошкольного возраста.

Каждой восьмой работающей маме очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность (12% опрошенных). На втором месте с 11% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей) крайне необходима каждой десятой. Ещё 10% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.

5% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Ещё 5% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий.

У 4% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.

15% женщин заявили, что их полностью устраивает существующая поддержка со стороны работодателя.

У работающих мам сегодня в приоритете время, а не деньги. Динамика результатов опроса за 4 года демонстрирует кардинальное изменение запросов: в 2021 году каждой пятой работающей матери не хватало денег, в 2025 году этот показатель сократился до 11%. Число запросов на лояльность работодателя, включая понимающее отношение к больничным, снизилось с 15 до 4%. В то же время количество запросов на удалённую работу выросло в два раза — с 5 до 10%. Рост с 1 до 5% показала и потребность в сокращенном рабочем дне.

Общая картина говорит о том, что для современных работающих матерей все большее значение приобретают не прямые финансовые вливания или разовые льготы, а контроль над своим рабочим временем. Возможность трудиться удаленно, иметь дополнительный выходной или сокращенный день позволяет женщинам более эффективно совмещать карьеру и материнство.

Время проведения опроса: 10—25 ноября 2025 года.

