Гидрограф Северного флота «Ромуальд Муклевич» продолжит изучение затонувшего в Карском море ледокольного парохода «Вайгач»

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» совершило переход Карским морем в район порта Диксон. На переходе гидрографы Северного флота осуществляли маршрутные промеры малоизученных морских районов.

Планируется, что районе порта Диксон в рамках очередного этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», научно-исследовательской группой «Ромуальда Муклевича» будут продолжены работы на обнаруженном в 2020 году ледокольном пароходе «Вайгач».

Ранее «Ромуальд Муклевич» выполнил ряд океанографических исследований в акватории Баренцева моря, а также в районе Новой Земли в губе Белушья и в проливе Югорский шар. В губе Белушья была обнаружена немецкая донная мина времён военных лет.

Научно-исследовательской группой были подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника «БО-224» и подводной лодки Д-3 «Красногравдеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387.

Комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества в прошлом году один из затонувших в Карском море объектов был идентифицирован как ледокольный пароход «Вайгач».

В 2020 году обследования затонувшего объекта специалистами Северного флота проводились в два этапа. На первом этапе с использованием гидролокатора бокового обзора «C-MAX» и магнитометра «МИНИМАГ – М» осуществлялся первичный поиск способом обследования заданной акватории на предмет наличия объекта. На втором этапе для дообследования объекта использовался телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин – 350».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по косвенным признакам, затонувший у мыса Ефремов камень объект, можно классифицировать, как ледокольный пароход «Вайгач», наткнувшийся на подводный риф в сентябре 1918 года во время перехода из Архангельска в устье реки Енисей.