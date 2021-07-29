Гидрограф Северного флота «Ромуальд Муклевич» выполнит океанографические исследования и поиск затонувших кораблей в Арктике

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло в Баренцево море для участия в заключительных этапах комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», посвящённое исследованию погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов.

Научно-исследовательский поход судна в Арктику, начавшийся 27 июля, продлится до первой декады сентября. Экспедиция планирует провести в арктических морях полтора месяца без пополнения запасов. Это первый после модернизации и ремонта поход судна «Ромуальд Муклевич» на его полную автономность, которая составляет 45 суток. Ранее гидрограф совершал выходы в Баренцево море для проведения гидрологических исследований, которые не превышали двух недель.

Судну предстоит провести поисковые работы в Баренцевом и Карском морях с акцентом на изучение возможных мест гибели судов союзных конвоев. Всего предполагается обследование более 20 районов в морях Арктики, где погибли надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.

Кроме этого, участникам экспедиции предстоит выполнить ряд мемориальных мероприятий в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для участия в экспедиции сформирована объединённая группа специалистов гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ флота с телеуправляемой подводной аппаратурой. Им также предстоит изучение ряда портопунктов Северного морского пути. Гидрографы выполнят ряд океанографических исследований в районе Новой Земли в губе Белушья и в проливе Югорский шар.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, планируется продолжение работ на обнаруженном в 2020 году в районе порта Диксон ледокольном пароходе «Вайгач».