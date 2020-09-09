Гидрографические исследования в акватории Северного морского пути в 2020 гуду превысят 45,5 тысячи приведённых км

По плану навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного морского пути на 2020 год гидрографические исследования составят 45513 приведённых километров (пр. км.). Работы выполняет ФГУП «Гидрографическое предприятие» (ГП, входит в ГК «Росатом»). Об этом в ходе Х международного форума «Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге сообщил начальник отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») Сергей Стрельников.

Он также сообщил, что в текущую навигацию силами ГП проводится съёмка рельефа дна в акваториях участков № 2 акватории морского порта Сабетта (терминал СПГ и СГК «Утренний»), район проведения дноуглубительных работ и район свалки грунта в объеме 3598 пр. км.

Кроме того, съёмка рельефа дна завершена на участке № 3 акватории морского порта Сабетта (мыс Каменный, терминал «Ворота Арктики») в объеме 2445 пр. км.

По словам докладчика, ГП успешно осуществляет эксплуатацию, содержание и развитие средств навигационного оборудования (СНО) в акватории СМП. Как прокомментировали ИАА «ПортНьюс» в ГП, запланированные работы ведутся строго по графику и будут выполнены в полном объёме.