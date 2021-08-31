Гидрографическое предприятие завершило установку плавучих предостерегательных знаков на Севморпути

Сотрудники Гидрографического предприятия «Росатома» завершили установку плавучих предостерегательных знаков (буев) в Обской губе Карского моря. Таким образом, завершены работы по установке плавучих предостерегательных знаков на Северном морском пути (СМП) в летне-осеннюю навигацию 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Установкой навигационных буев на арктических судоходных маршрутах Гидрографическое предприятие занимается с июля. В июле было установлено 19 буев на Быковском фарватере реки Лена и 28 — на реке Колыма. В августе установили 42 буя на реке Енисей и 22 — в Обской губе Карского моря. В конце летне-осенней навигации знаки снимают и перевозят на хранение в архангельский филиал Гидрографического предприятия.

«Буи — это плавучие конструкции, которые устанавливаются на якорях в заданных точках для обозначения навигационных опасностей — мели, затонувшего судна, строительного объекта и др. Кроме того, буи необходимы для обозначения осей фарватеров, ограждения рекомендованных путей, — объясняет начальник отдела средств навигационного оборудования Гидрографического предприятия Алексей Евсеев. — Буи могут отличаться по форме и окраске. Например, обозначающие левую сторону фарватера буи окрашены в красный цвет, а правую — в зеленый. Буи могут быть разного размера — самый большой морской буй, который видно на расстоянии 3-х морских миль, выдается из воды на 4 метра, а под воду уходит на 6 метров».

Помимо установки плавучих предостерегательных знаков, в летне-осеннюю навигацию лоцмейстеры Гидрографического предприятия устанавливают автономные источники питания, работающие на солнечных батареях, а также обслуживают береговые навигационные знаки.