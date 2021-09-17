Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» завершило задачи совместной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» в Арктике

В посёлок Мишуково, который находится на левом берегу Кольского залива напротив города Мурманска, вернулось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич». В течение 52 дней оно участвовало в нескольких этапах комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

В ходе экспедиции были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине ХХ века. Как предполагают участники похода, одно из судов конвоев ленд-лиза. В дальнейшем все находки будут классифицированы и точно определены.

В ходе съёмки рельефа дна в районе Новой Земли был найден рыболовный траулер «Онега», затонувший в конце 2020 года. Также при проведении плановых океанографических работ гидрографами в районе губы Белушья была обнаружена немецкая донная мина ТМС, установленная там подводной лодкой U-956.

Научно-исследовательской группой, работавшей на борту ГС «Ромуальд Муклевич», подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника БО-224 и подводной лодки Д-3 «Красногвардеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387. Кроме этого, в Карском море подтверждены координаты ранее обнаруженных кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году.

На месте гибели подводной лодки Д-3, транспорта «Марина Раскова», тральщиков ТЩ-114 и ТЩ-118 участники экспедиции провели памятные мероприятия с возложением на воду венков.

В рамках исследований океана гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» проведен более тысячи километров съёмки рельефа дна многолучевым эхолотом. Общий объём поисковых работ превысил 2 тысячи км.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам прошедших этапов комплексной экспедиции командующим Северным флотом поставлена задача о проработке вопроса её продолжения в 2022 году, в том числе с целью идентификации выявленных подводных объектов.