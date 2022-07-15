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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 22:05

Гидрографическое судно «Сенеж» завершило историко-мемориальную военно-патриотическую экспедицию «Моржовец – 2022» и вернулось в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота

Экспедиция проходила под руководством начальника Архангельского района гидрографической службы Северного флота капитан 2 ранга Дмитрия Пиева и продолжалась в течение двух недель. В ней приняли участие представители Русского географического общества, 1-го центра научного государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ, военнослужащие и служащие Архангельского района гидрографической службы Северного флота.

Во время экспедиции были исследованы объекты времён Великой Отечественной войны – остатки береговых батарей на острове Моржовец и Терском берегу Белого моря, проведены научные изыскания и осуществлён поиск местонахождения утраченной часовни XIX века.

В рамках мемориальной работы в ходе экспедиции «Моржовец-2022» 1 июля 2022 г. был установлен православный крест в память о часовне, находившейся на острове. Местом установки был выбран мыс Каменный нос, на котором находится скопление остатков поморских крестов.  Установка креста является частью реализации программы «Память Российской Арктики», разработанной в 1989 г. П.В. Боярским, начальником и научным руководителем Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

В ходе экспедиции также были исследованы объекты военно-исторического наследия – 180-мм башенные батареи №12 (на мысе Корабельный, на Терском берегу; здесь сохранилась одна из башен), №13 (на острове Моржовец), №4 (у бывшего населенного пункта Три острова) и №5 (на острове Моржовец). Они были расформированы в 1960 году. Сейчас помимо башни на мысе Корабельный сохранились только сами сооружения – орудийные дворики, командные пункты, частично - подземные сооружения, которые являются зримыми свидетелями страниц истории Великой Отечественной войны на Севере.

Экспедиционной группой был проведён мониторинг состояния 10 объектов военно-исторического наследия и 7 объектов духовного наследия Российской Арктики.

По итогам экспедиции собранные материалы будут использованы для подготовки научных и научно-популярных публикаций, а часть находок, обладающих признаками исторической ценности, будут переданы в музеи Архангельской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экспедиция «Моржовец – 2022» приурочена к 195-летию Гидрографической и 215-летия Маячной служб России. Она проводилась при содействии Архангельской епархии, Комиссии географии полярных стран Московского городского отделения Русского географического общества, Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

 

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429330@egNews

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