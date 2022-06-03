Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» приступило к исследованиям Баренцева моря

Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» приступило к проведению плановых океанографических исследований в Баренцевом море. В течение шести недель гидрографы проведут съёмку рельефа дна, ряд гидрологических анализов, проверят работоспособность радионавигационных систем.

Также во время выхода в море специалисты гидрографической службы уделят особое внимание поиску подводных объектов — потопленных в годы Первой и Второй мировых войн кораблей, судов и самолётов. Эти работы будут проведены в рамках очередного этапа комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота «Помни войну».

Кроме военных и гражданских служащих Северного флота, на борту гидрографического судна «Горизонт» проходят практику будущие офицеры-гидрографы — курсанты Санкт-Петербургского военно-морского института ВУНЦ ВМФ.

Гидрографическое судно «Горизонт» вышло из основного пункта базирования — посёлка Мишуково 2 июня.

В августе-сентябре прошлого года ГС «Горизонт» под командованием капитана судна Виталия Хопрячкова успешно выполнило задачи по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа. В ходе комплексных океанографических работ проведена съемка рельефа дна общим объёмом более 11 тысяч километров, взяты пробы воды и грунта в акваториях Баренцева и Карского морей.

Гидрографическое судно «Горизонт» является постоянным участником исследовательских океанографических экспедиций по морям Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424163@egNews