Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск подводных лодок, погибших в годы войны в Баренцевом море

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло в Баренцево море для проведения второго этапа комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну».

За время выхода, который продлится около 10 суток, гидрографы планируют выполнить поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота типа М — «Малютка»: М-122 (погибла в 1943 г.) и М-175 (погибла в 1942 г.), а также обследовать места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б».

В предыдущие годы при поиске подводной лодки М-122 были обнаружены несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовая часть советского транспорта «Тбилиси», погибшего в 1945 году. Однако саму «Малютку» тогда найти не удалось.

Исследовательские работы североморцы выполнят попутно с решением плановых задач по океанографическому изучению Баренцева моря в интересах общего мореплавания.

Весенний выход в море судов гидрографической службы Северного флота традиционно сопровождается обучением молодых специалистов по принципу «плавучего университета». В этом году в качестве обучаемых выступают курсанты выпускного курса штурманско-гидрографического факультета Морского корпуса имени Петра Великого.

Как сообщает пресс-служба СФ, совместная комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества проходит в Арктике в несколько этапов. В мероприятиях первого из них задействованы ледокол «Илья Муромец» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус». В настоящее время они продолжают действовать по плану экспедиции в Баренцевом море. Результаты их работы станут исходной точкой для проведения дальнейших исследований в Арктике.