Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло в море по планам комплексной экспедиции «Помни войну»

Сегодня гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло в море по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Поход посвящён 290-летию Северного флота, 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа, 110-летию открытия Северной Земли и 100-летию Северной гидрографической экспедиции.

Сегодня гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло в море по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Поход посвящён 290-летию Северного флота, 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа, 110-летию открытия Северной Земли и 100-летию Северной гидрографической экспедиции.

Судну предстоит завершить третий сезон экспедиции поиском на акваториях Баренцева и Карского морей сторожевого корабля «Бриллиант», тральщиков «Т-120», «Т-911», «Т-896», транспортов «Куйбышев», «Диксон», «Архангельск», «Сергей Киров», а также четырёх транспортов конвоя PQ-17: «Олопана», «Хателбери», «Джон Визерспун», «Алькоу Рейнджер». Из-за трагических обстоятельств, связанных с гибелью этих кораблей и судов, их точное местоположение не установлено до настоящего времени.

Наряду с решением задач поиска перед научными группами, сформированными из представителей Северного флота и Русского географического общества, определён обширный круг научных и исследовательских задач.

В частности, для пополнения банков океанографических данных предстоит изучение гидрологического режима моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей; предполагается произвести съёмку рельефа дна в малообследованных районах арктических архипелагов; решить ряд задач, связанных с исследованием полей Мирового океана; собрать сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания; испытать новую океанографическую технику, разработанную в инициативном порядке отечественными производителями; а также провести изучение сигналов радионавигационных и спутниковых систем на акватории Северного морского пути. Ряд высадок на побережье спланированы в знаковых местах, связанных с первооткрывателями: гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана, знаменитыми исследователями Северной Земли Николаем Урванцевым и Георгием Ушаковым, а также австро-венгерской экспедицией на судне «Тегетгоф».

В походе участвует киногруппа под руководством известного режиссёра Леонида Круглова, завершающего подготовку широкоформатного документального фильма с рабочим названием «В Арктику!», в котором предполагается осветить несколько эпизодов, связанных с проводимыми в предыдущие годы Северным флотом и Русским географическим обществом экспедициями на арктические архипелаги.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на борту судна находится и известный историк, автор нескольких книг по истории Арктики Никита Анатольевич Кузнецов.

Экспедицию поддержали Русское географическое общество, Фонд содействия изучению, сохранению и популяризации истории морской деятельности человека «Люди моря», общество с ограниченной ответственностью «Фертоинг» и издательство «Паулсен».

Объём исследований будет зависеть от ледовых условий, которые в этом году достаточно сложные.

Ожидается, что поход продлится до середины октября.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477856@egNews