Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило очередной этап гидрографических исследований в Баренцевом море и вернулось в родную базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе.

Поход продолжался 50 дней. Судно под командованием капитана Руслана Дильмухаметова в полном объёме выполнило программу исследований, связанную с изучением рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря.

Исследовательская группа, которой руководил лейтенант Юрий Куликовский, собрала сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, а также провела исследования радионавигационных и спутниковых систем.

Судном выполнены и попутные работы в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». К сожалению, именно в этот период судно попало в сложные гидрометеорологические условия, поэтому поиск судов конвоя PQ-17 в полном объёме провести не удалось. Вместе с тем, исследователи обнаружили два других подводных объекта, не показанных на картах, один из которых точно является кораблём-мишенью. Это значит, что море стало более безопасным для ведения морского промысла.

После пополнения запасов и небольшого отдыха экипажа судно будет готово продолжить исследования Баренцева моря согласно годовому плану, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436322@egNews