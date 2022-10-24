Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило очередной этап комплексной экспедиции «Помни войну»

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило проведение работ по планам Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на этапе «Териберка».

Работы на данном этапе исследований были объединены с этапами «Баренцево море» и «Подходы к Кольскому заливу», которые ранее не удалось реализовать в полном объёме из-за неблагоприятных погодных условий и необходимости решения других задач навигационно-гидрографического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Поиск проводился при выполнении задач по поддержанию оперативного режима и в интересах картосоставления.

Всего удалось изучить 11 районов, общий объем съемки рельефа дна составил 381 кв. км, инструментальной оценки рельефа дна — более 1800 км. Это не менее ценный результат, который, как правило, остается за скобками поисковых действий.

По результатам выполненных работ обнаружены шесть затонувших объектов, из них пять уверенно классифицируются как затонувшие корабли (суда) или части от них. Не исключено, что среди обнаруженных судов есть транспорт «Томас Скотт» и сторожевой корабль «Прилив» — это предстоит проверить несколько позже.

Кроме того, окончательно опровергнуто нахождение в канонических координатах погибших в годы войны судов союзников «Induna» и «Empire Cowper», уточнено местоположение ряда других объектов, ранее показанных на картах (максимальное расхождение составило 1,5 км). Эти районы теперь будут открыты для ведения морской промысловой деятельности.

Серьёзный интерес представляет объект, обнаруженный в районе немецкого минного заграждения «Бантос-Б», первичное гидроакустическое изображение имеет много сходства с первичным изображением ранее обнаруженных в районе «Бантос-А» советских подводных лодок Д-3 и К-2.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, завершение комплексной экспедиции «Помни войну» текущего сезона спланировано после выполнения работ по обслуживанию средств навигационного оборудования архипелага Новая Земля с гидрографического судна «Николай Скосырев» в октябре – начале ноября текущего года. При решении задач этапа «Новая Земля» будет произведен попутный поиск судов конвоя PQ-17. Также запланировано дообследование обнаруженного гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» объекта, который может быть как транспортом «Революция», погибшем в конце 1944 года, так и гидрографическим судном «Меридиан», погибшем в 1941 году.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12442909@egNews