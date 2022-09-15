Гидрографическое судно СФ «Горизонт» завершило очередной этап исследований в морях Северного Ледовитого океана

Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» завершило очередной этап гидрографических исследований в морях Северного Ледовитого океана и вернулось в родную базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе. Для экипажа капитана Виталия Хопрячкова это уже третий поход с начала года.

Из-за сложных ледовых условий судно не в полном объеме решило задачи по исследованию дна в районах высокоширотной Арктики, но, несмотря на это, был изучен рельеф площадью около 8 тысяч кв. км.

Исследовательская группа, которой руководил капитан 3 ранга Денис Бехтольд, собрала сведения, необходимые для современных навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, а также провела исследования радионавигационных и спутниковых систем.

Особенностями этого похода стало привлечение к работе на судне по методу «Плавучего университета» студентов трех высших учебных заведений: Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Института водного транспорта имени Г.Я. Седова и впервые Российского государственного гидрометеорологического университета.

Как сообщает пресс-служба СФ, молодые специалисты получили практические навыки в выбранных профессиях, и не исключено, что в дальнейшем некоторые из них, как и их предшественники, вернутся работать в гидрографическую службу Северного флота. Сотрудничество с учебными заведениями планируется продолжить.

Гидрографическое судно «Горизонт» успешно решает поставленные задачи не первый год и по праву считается одним из лучших судов Арктической океанографической экспедиции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438073@egNews