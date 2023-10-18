Гидрографы Северного флота и представители РГО сделали ряд открытий во время 48-суточного арктического похода

Сегодня в посёлок Мишуковоприбыло из научно-исследовательской экспедиции по морям Северного Ледовитого океана гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич». Очередной арктический поход гидрографов продолжался 48 суток, за которые было пройдено 7300 морских миль.

На причале экипаж «Ромуальда Муклевича» и других участников похода встречали начальник регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба Северного флота контр-адмирал Сергей Артамонов, офицеры управления гидрографической службы Северного флота, а также родные и близкие моряков.

В походе приняли участие не только гидрографы Северного флота, но и представители Русского географического общества (РГО), студенты Государственного университета морского и речного флота. Этот поход был посвящён 290-летию Северного флота, 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа, 110-летию открытия Северной Земли и 100-летию Северной гидрографической экспедиции.

Как отметил на церемонии встречи гидрографического судна контр-адмирал Сергей Артамонов, «совместная экспедиция Северного флота и РГО проходила в сложных гидрометеорологических и ледовых условиях, но, несмотря на это, её участникам удалось добиться ряда интересных и значимых результатов».

Участники экспедиции обнаружили новый остров в районе архипелага Новая Земля и нанесли его на карты. Новый географический объект – остров в районе бухты Заячьей у ледника Рыкачева на архипелаге Новая Земля – был обследован научной группой. Над островом в честь юбилеев флота и Северной гидрографической экспедиции был поднят Андреевский флаг.

В ходе экспедиции также было задокументировано образование в северо-восточной части залива Иностранцева новой бухты: здесь выполнены рекогносцировочные гидрографические и топографические работы. Проведены гидрографические исследования в бухте у ледника Вера, который с момента картографирования в 50-е годы прошлого века отошёл вглубь суши более чем на 9 километров, а также уточнена текущая ситуация в заливе Мелком у ледника Петерсена.

Установлен и такой интересный факт, что полуостров Адмиралтейства архипелага Новая Земля в летний период ненадолго становится островом: через него проходит узкое русло, которое во время летнего таяния заполняется водой, тем самым соединяя берега губы Глазова и бухты Сосновского.

В рамках комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» были обнаружены спасательное судно «Шквал» и транспортное судно «Диксон», погибшие в годы Великой Отечественной войны, которые ранее не удавалось найти с момента гибели. Кроме этого, в официальных координатах мест гибели тральщика «Т-120», транспорта «Куйбышев» и буксира «Медвежонок», баржи «П-4» указанные корабли и суда не найдены. Таким образом, с учётом обнаружения в последние годы транспорта «Марина Раскова» и тральщиков «Т-114» и «Т-118» не в канонических координатах, подтверждена версия о том, что целенаправленный поиск погибших кораблей и судов в послевоенные годы в Карском море не производился.

За время плавания гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» в Баренцевом и Карском морях, а также в море Лаптевых был проведён большой комплекс океанографических работ в ранее неизученных районах, исследовано побережье островов, рельеф дна, сняты параметры водной среды и различных геофизических полей. Гидрографы выполнили около 8300 километров маршрутных промеров, 325 квадратных километров детальной съёмки рельефа дна способом площадного обследования, 390 километров детальной съёмки рельефа дна способом промера, более 2800 километров инструментальной оценки рельефа дна, сделаны 22 разовые дрейфовые океанографические станции, взяты контрольные пробы грунта на различных участках обследованных маршрутов.

За время похода был выполнен не только большой объём гидрографических, исторических и научных исследований, но и проведен ряд памятных мероприятий на островах арктических архипелагов.

Участники экспедиции водрузили флаг Российской Федерации над островом Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа, на который впервые высадились первопроходцы из состава австро-венгерской экспедиции на судне «Тегетгоф» 150 лет назад.

Специально изготовленный флагшток был установлен в районе мыса Шиллинга. Во время небольшого торжественного митинга начальник экспедиции капитан 1 ранга Алексей Корнис сказал:

- Мы с благодарностью вспоминаем труды первопроходцев, но, как сказал когда-то император Николай I: «Там, где однажды был поднят русский флаг, он опущен быть уже не должен!».

Момент поднятия флага сопровождался ружейным салютом, а на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич» были вывешены флаги расцвечивания.

В ходе экспедиции также были проведены исследования, связанные с изучением ряда полей Мирового океана, собраны сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания. К сожалению, выявлены случаи несовпадения некоторых действующих карт на одинаковые районы.

На акватории Северного морского пути проведены исследования радионавигационных и спутниковых систем.

Испытана новая океанографическая техника, разработанная в инициативном порядке отечественными производителями.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в очередной раз отлично проявили себя квадрокоптеры, которые использовала группа РГО. В этот раз они применялись не только для видеосъёмок, но и для проведения ледовой разведки, в том числе в местах предполагаемых высадок.

Экспедицию поддержали Русское географическое общество, Фонд содействия изучению, сохранению и популяризации истории морской деятельности человека «Люди моря», общество с ограниченной ответственностью «Фертоинг» и издательство «Паулсен».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482386@egNews