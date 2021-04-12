Гидрографы Северного флота используют сведения рыбаков для уточнения местоположения погибших в Баренцевом море кораблей

В рамках проведения этапа Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества по поиску погибших в Баренцевом море кораблей и судов под названием «Помни войну», гидрографы флота используют информацию о потере тралов мурманскими рыбаками. Подобные сведения по запросу научного руководителя Экспедиции предоставил Мурманский траловый флот.

Полученные данные после проведения дополнительного анализа позволят более эффективно использовать силы поисково-спасательного обеспечения для выявления подводных объектов - кораблей и судов, погибших в разные годы, а также нанесения их на морские карты для безопасности рыболовства. Такая информация, в свою очередь, должна облегчить труд рыбаков и снизить издержки на производимую рыбную продукцию.

Гидрографическая служба Северного флота обращается ко всем руководителям рыбопромышленных компаний с просьбой предоставить подобную информацию по адресу: 183034, г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, 70а, в/ч 45655-Г; или по факсу 8-8152-22-92-21. Это будет хороший вклад в дело сохранения памяти защитников Заполярья, погибших в море в годы Великой Отечественной войны, с начала которой 22 июня исполнится 80 лет.