Гидрографы Северного флота обнаружили несколько кораблей, погибших в Баренцевом море в годы войны

Экипаж гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман», потопленного в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад. Также гидрографы обнаружили корвет «Блюбелл», эсминец «Матабеле», сторожевой корабль «Пассат» и неизвестное судно - предположительно РТ-67, который погиб вместе с «Пассатом».

Североморцы выполнили более полутора тысяч километров инструментальной оценки рельефа дна.

Гидрографические исследования стали завершающим эпизодом совместной акции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», в ходе которой проводятся мероприятия по поиску и увековечению памяти погибших при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее – в августе и сентябре - гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» в течение 52 дней участвовало в нескольких этапах комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны. Были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине 20 века.

Научно-исследовательской группой подтверждены координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника «БО-224» и подводной лодки Д-3 «Красногравдеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387. Кроме этого, в Карском море подтверждены координаты ранее обнаруженных кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году.

На месте гибели подводной лодки Д-3, транспорта «Марина Раскова», тральщиков ТЩ-114 и ТЩ-118 участники экспедиции провели памятные мероприятия с возложением на воду венков.