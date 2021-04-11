Гидрографы Северного флота обнаружили самолёт времён Великой Отечественной войны в Кольском заливе

Третий этап Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) под названием «Помни войну», в ходе которого осуществляется обследование Кольского залива, отметился новыми находками. Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолёта периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.

Информация о гибели в этом районе залива, предположительно бомбардировщика, поставленного в СССР по программе Ленд-лиза, была получена от местных дайверов.

На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность её подъёма со дна.

В течение нескольких дней специалисты гидрографической службы Северного флота совместно с представителями РГО изучали рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива на предмет выявления крупногабаритных объектов: кораблей и судов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

По результатам гидроакустического обследования получено качественное гидроакустическое изображение транспорта «Стил Уокер», впервые предметно обследованного водолазами в 1991 году. Подтверждены сведения о подъёме тральщика «Госсамер» и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налёта немецкой авиации в 1942 году. Обнаружена носовая часть, предположительно, транспорта «Алькоу кадет», неудачный подъём которого был описан в рассказе Виктора Конецкого «Как я первый раз командовал кораблём». Кроме этого, выявлены ряд небольших объектов – понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Также установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, съёмки рельефа дна проводились способом площадного обследования. Выполненные работы позволят повысить безопасность судоходства, а также будут способствовать проведению последующей экологической очистке Кольского залива.