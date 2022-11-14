Гидрографы Северного флота обнаружили судно, погибшее в Баренцевом море в 1941 году

Экипаж малого гидрографического судна «Николай Скосырев» в рамках завершающего этапа второго сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», обнаружил гидрографическое судно «Меридиан», погибшее в бою с немецкими эсминцами в августе 1941 года.

Поиск «Меридиана» ранее безрезультатно выполнялся малым гидрографическим судном «Николай Скосырев» (в 2021 году) и гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» (в 2022 году). С учётом этого, в заключительном походе командиру гидрографической группы лейтенанту Евгению Меркулову была поставлена задача расширить ранее обследованный район: выполнить три галса инструментальной оценки рельефа дна севернее и один галс южнее, в прибрежной зоне.

В итоге, в результате четвертого (прибрежного) галса удалось обнаружить судно, габаритные характеристики и гидроакустическое изображение которого соответствовали объекту поиска.

Весьма символично, что гидрографическое судно «Меридиан» было найдено именно теми, кто в 2021 и 2022 годах непосредственно участвовал в памятных мероприятиях в посёлке Мишуково на одноимённом мемориале, – экипажем гидрографического судна «Николай Скосырев».

Как сообщает пресс-служба СФ, с возвращением в базу гидрографического судна «Николай Скосырев» завершился второй сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». В 2022 году экспедиция проходила в Арктике в девять этапов с апреля по ноябрь. В этом году впервые обследован мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Восточной Лицей. Поиски артефактов проходили в Баренцевом и Белом морях, в Кольском заливе и возле Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445258@egNews