Гидрографы Северного флота отдали воинские почести подводникам советской подводной лодки Д-3, погибшей в годы войны

Экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» совместно с экспедиционной группой комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» отдали воинские почести советским подводникам, погибшим в годы войны на подводной лодке Д-3 «Красногвардеец».

В ходе очередного этапа комплексной экспедиции «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника «БО-224» и подводной лодки Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-387.

В месте обнаружения корпуса Д-3 экспедиционной группой был произведён ряд исследований. Советская подводная лодка Д-3 «Красногвардеец» разломилась на две части (основную и носовую), большая часть корпуса погружена в грунт, выступающие части затянуты оборванными рыболовецкими сетями. Классифицировано носовое орудие, ствол смотрит на правую сторону, вниз. Видны шахты перископов. Классифицированы кормовые шпигаты, кормовая группа баллонов воздуха высокого давления. Носовая часть оторвана взрывом, находится на расстоянии примерно 200 метров от основной части подводной лодки. Носовой горизонтальный руль (правого борта) завернут вертикально вверх.

Гибель «Красногвардейца» произошла предположительно в результате подрыва на мине минного заграждения «Бантос-А» под баллерами носового горизонтального руля правого борта, далее после детонации боезапаса была оторвана взрывом носовая оконечность подводной лодки.

В ходе данного этапа экспедиции гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» также были обнаружены подводные препятствия, вызывавшие обрыв тралов рыболовных судов, а также два судна (длиной 70 и 100 метров), которые ещё предстоит идентифицировать. Попутно проведён поиск погибшего в 2020 году рыболовного судна «Онега» и установлены точные координаты места его гибели.

На текущий момент гидрографами Северного флота произведена инструментальная оценка рельефа дна в объёме почти 2 тысяч км, а также выполнены разовые дрейфовые океанографические станции по определению параметров морской воды в заданных районах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, работы по планам комплексной экспедиции будут продолжены до середины сентября. Судну предстоит провести поисковые работы в Баренцевом и Карском морях, с акцентом на изучение возможных мест гибели судов союзных конвоев. Всего предполагается обследование более 20 районов в морях Арктики, где погибли надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.