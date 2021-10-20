Гидрографы Северного флота откорректируют навигационные карты Баренцева моря на основании данных экспедиции «Помни войну»

В рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» в 2021 году было выполнено три похода, в ходе которых обследована площадь дна Баренцева и Карского морей в объёме более 2,8 тысячи кв. км. Судном были обнаружены четыре боевых корабля (два из них совместно с другими силами поисково-спасательного обеспечения), шесть судов, одна донная мина, а также подтверждены или уточнены координаты 12 ранее показанных на картах затонувших объектов.

Собранный гидрографами материал послужит не только для увековечения памяти экипажей погибших кораблей и судов СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции, но и послужит исходной информацией для корректуры и переиздания действующих морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания. В частности, с карт будут сняты несколько неверно показанных мест гибели кораблей и судов, что расширит возможности для проведения прибрежного лова и другой морской экономической деятельности.

Во время последних этапов комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», которые получили название «Териберка» и «Подходы к Кольскому заливу» гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» выполнило поиск кораблей и судов, погибших в годы Великой Отечественной войны на подходах к порту Мурманск. Предположительно обнаружены английский корвет «Блюбелл», погибший в феврале 1945 года, английский эсминец «Матабеле», потопленный немецкой подводной лодкой U-454 в январе 1942 года, сторожевой корабль «Пассат» и спасательное судно «РТ-67», затонувшие после нападении немецких эсминцев в 1941 году, а также несколько других судов.

Кроме этого, гидрографической группой были изучены отдельные участки маршрутов советских подводных лодок, проходивших через немецкие минные заграждения «Бантос-А» и «Бантос-Б».

Во время исследований были уточнены координаты сторожевого корабля «Туман», обнаруженного ранее в ходе Комплексной экспедиции, а также мест гибели советских подводных лодок К-2 и Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-286.

Все обнаруженные объекты предполагается в дальнейшем визуально дообследовать для окончательной идентификации. К осмотру подводных объектов будут привлечены водолазы-спасатели Северного флота с телеуправляемыми беспилотными подводными аппаратами. Эта работа будет проведена уже в следующем году, сообщает пресс-служба СФ.