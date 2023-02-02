Гидрографы Северного флота поделились секретами специальности с учащимися в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

На Северном флоте проходит патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать!», в ходе которой военнослужащие объединений, соединений, войсковых частей приходят в учебные заведения, чтобы рассказать о важной, сложной и ответственной профессии – профессии защитника Родины.

Рассказы о редкой, но очень интересной специальности гидрографа уже услышали учащиеся Мурманска, Североморска и Видяево. Секретами профессии, историями о дальних походах, географических открытиях современности и Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» поделились непосредственные участники событий из Арктической океанографической экспедиции Северного флота.

Главным итогом таких встреч, как считает командование гидрографической службы, является не сиюминутный результат, но создаваемый задел для будущего поколения гидрографов – ведь по итогу появляется надежда, что ряды полярных исследователей в скором времени пополнят инициативные, умные и активные ребята.

Как отмечает пресс-служба СФ, в гидрографической службе работа по привлечению в свои ряды молодёжи проводится не разово, а на систематической основе, и кроме лекций и экскурсий на судах юноши и девушки постарше имеют возможность пройти летнюю учебную практику непосредственно в арктических морях. В прошлом году в прибрежных и дальних походах приняли участие курсанты ВУНЦ ВМФ, Мурманского филиала Нахимовского училища, студенты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Института водного транспорта имени Г.Я. Седова и впервые Российского государственного гидрометеорологического университета.

Такая работа будет продолжена.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453260@egNews