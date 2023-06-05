Гидрографы Северного флота приняли участие в акции «Ночь географии в Арктике»

Офицеры гидрографической службы Северного флота приняли участие в акции Русского географического общества «Ночь географии в Арктике» в городе-герое Мурманске.

На площадках, развернутых на Морском вокзале военнослужащими Северного флота и 12 Главного управления Минобороны России, были представлены фотовыставки, научно-популярные фильмы и лекции.

Научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы флота капитан 1 ранга Алексей Корнис рассказал о результатах экспедиции «Помни войну», о находках на дне Баренцева моря, а также о последних географических открытиях в Арктике, большинство из которых спрогнозировано и сделано гидрографами Северного флота.

Также на площади демонстрировалось водолазное оборудование, использующееся гидрографической службой Северного флота в комплексных экспедициях.

Сотрудники Лапландского заповедника и заповедника «Пасвик» выступили с лекцией о заповедниках и об экологическом туризме в Кольском Заполярье.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, акция «Ночь географии в Арктике» проводится с целью повысить интерес россиян к географическим исследованиям в Арктике, изучению географии, истории родной страны и научить бережному отношению к природе.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12469389@egNews