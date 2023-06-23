Гидрографы Северного флота приняли участие в открытии памятного знака научно-исследовательскому судну «Персей»

На больших гидрографических катерах «Николай Скосырев» и «Александр Макорта» Северного флота участники мероприятия вышли из Кольского залива и направились в губу Эйна Мотовского залива Баренцева моря, где этой весной в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» были установлены точные координаты гибели научно-исследовательского судна «Персей».

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) совместно с гидрографами Северного флота и представителями Русского географического общества приняли участие в открытии памятного знака первому судну исследовательского флота РСФСР «Персей».

На больших гидрографических катерах «Николай Скосырев» и «Александр Макорта» Северного флота участники мероприятия вышли из Кольского залива и направились в губу Эйна Мотовского залива Баренцева моря, где этой весной в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» были установлены точные координаты гибели научно-исследовательского судна «Персей».

Высадившись на южном берегу полуострова Рыбачий Мурманской области, неподалеку от места гибели судна «Персей», участники мероприятия провели митинг, в котором также принял участие старший офицер отдела гидрографической службы Северного флота капитан 2 ранга Александр Зубарев. Представитель гидрографической службы Северного флота рассказал о деятельности гидрографов-североморцев по поиску судна «Персей», участии судна в Великой Отечественной войне, важности сохранения памяти о тех событиях.

Память экипажа судна почтили минутой молчания, после чего участники митинга возложили цветы к памятному знаку.

В завершении мероприятия с борта большого гидрографического катера «Николай Скосырев», в координатах гибели судна, был спущен на воду венок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «Персей» был потоплен фашистской авиацией после доставки военных грузов на полуостров Рыбачий в самом начале Великой Отечественной войны - 10 июля 1941 года. Часть судна впоследствии использовалась как стационарный причал для снабжения оборонявших полуостров защитников Заполярья (ряд его элементов и сейчас сохранилась на берегу). Большая часть корпуса (три четверти) в настоящее время находится на дне. Ранее считалось, что объект полностью утрачен.

За 18 лет (1923–1941 гг.) своей научной работы НИС «Персей» совершил 90 рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. В 1932–1933 гг. он участвовал в исследованиях по программе Второго Международного полярного года, причём, Советский Союз стал единственной страной, выполнившей все взятые на себя обязательства. В 1935 г. на НИС «Персей» совместно с НИС «Николай Книпович» была выполнена первая океанографическая съёмка всей южной части Баренцева моря.

«Персеем» было собрано и частично обработано огромное количество материалов, ставших базисом научных знаний об Арктике. «Персей» неоднократно проводил исследование в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, Шпицберген и Новая Земля.

Рейсы «Персея» стали школой более 700 учёных, многих известных учёных-океанологов, профессоров и будущих академиков.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471206@egNews