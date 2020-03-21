Гидрографы Северного флота провели сбор, приуроченный к 100-летию гидрографической службы флота

В гидрографической службе Северного флота прошёл учебно-методический сбор исследователей арктических морей, посвящённый 100-летию образования учреждения. Его участниками стали командно-руководящий состав гидрографической службы и капитаны гидрографических судов (катеров).

В мероприятия его участники произвели доклады по итогам наиболее важных исследований 2019 года, обменялись опытом выполнения работ, обсудили возникшие при их выполнении нестандартные ситуации, изучили специфические особенности, с которыми пришлось столкнуться впервые. Каждый доклад сопровождался обсуждением наиболее интересующих вопросов и выработкой предложений по возникшим в ходе исследований проблемам. Отдельный доклад был посвящён перспективам внедрения в практику деятельности гидрографической службы беспилотной летательной авиации.

Особое внимание было уделено разбору действий гидрографической группы, выполнявшей исследования в составе Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа, в ходе которой был сделан ряд географических открытий: обнаружены пять новых островов в бухте Визе острова Северный архипелага Новая Земля и переквалифицирован как географический объект полуостров Литтрова в остров Литтрова на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

По итогам выполнения работ в лучшую сторону отмечены капитан гидрографического судна «Горизонт» Виталий Хопрячков и командир гидрографической группы капитан 3 ранга Игорь Шепитько.

Перед началом сбора была проведена выставка раритетных изданий Гидрографической службы ВМФ и Северного флота. В библиотеку Арктической экспедиции передан экземпляр Отчёта по гидрографическим исследованиям в Арктике, который стал важной составляющей победы Северного флота в Национальной премии РГО «Хрустальный компас». В результате работ на гидрографических судах «Визир» и «Сенеж» (руководители экспедиционных групп капитаны 3 ранга Старотиторов С.С., Тинчурин Р.Р., капитан Лаврентьев С.А., капитаны судов Улезько В.В. и Дильмухаметов Р.В.) на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в 2015- 2017 г .г. были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт.

Как сообщает пресс-служба СФ, учебно-методические сборы в гидрографической службе Северного флота проводятся регулярно. Флотские гидрографы отмечают эффективность данной формы подготовки, прежде всего с точки зрения изучения передового опыта и возможности прямого диалога по имеющимся проблемам.