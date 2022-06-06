Гидрографы Северного флота рассказали о своих исследованиях на акции «Ночь географии в Арктике»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 4 июня вечером на площади перед Морским вокзалом города-героя прошла научно-просветительская акция Русского географического общества «Ночь географии в Арктике-2022». В четырёх полевых палатках и на первом этаже здания Морвокзала работали фотовыставки, кинопоказы и лекторий. В подготовке и реализации мероприятия активно приняли участие военнослужащие Северного флота и частей 12 Главного управления Минобороны России, дислоцированные в Мурманской области.

Научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы флота капитан 1 ранга Алексей Корнис рассказал о результатах первого этапа экспедиции, о находках на дне Баренцева, Белого и Карского морей, а также о последних географических открытиях в Арктике, большинство из которых спрогнозировано и сделано гидрографами Северного флота.

Директор Государственного природного заповедника «Пасвик», кандидат географических наук Наталья Поликарпова выступила с лекцией о заповеднике и об экологическом туризме в Кольском Заполярье.

Были показаны документальные фильмы об экспедициях на полуостров Рыбачий в 2021 году, об экспедиции к эсминцу «Гремящий» на архипелаг Новая Земля, а также научно-популярные видеофильмы от заповедника «Пасвик» про его фауну и флору, и от Русского географического общества под названиями: «Говорящие с белухами», «Притяжение 90-й широты. 75 лет первой дрейфующей станции» и «Арктика. Зазеркалье».

По мнению организаторов, подобные акции призваны повысить интерес россиян к географическим исследованиям в Арктике, к изучению географии, истории родной страны и научить бережному отношению к природе, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424371@egNews