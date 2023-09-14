Гидрографы Северного флота в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море затонувший в 1943 году транспорт «Диксон»

Гидрографы Северного флота в рамках комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну» обнаружили транспорт «Диксон», торпедированный фашисткой подводной лодкой в июле 1943 года и затонувший в Карском море.

Как сообщил научный руководитель комплексной экспедиции капитан 1 ранга Алексей Корнис, ранее было известно лишь приблизительное место гибели транспорта «Диксон», а в ходе дополнительной кропотливой работы, проведенной исследователями Северного флота, Русского географического общества, а также ООО «Фертоинг» это место установлено точно, и на нём уже проведён ряд исследований.

В настоящее время поисково-исследовательская деятельность в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» проводится с борта гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич».

На прошлой неделе исследователи Северного флота и РГО с борта «Ромуальда Муклевича» обнаружили у архипелага Новая Земля в районе пролива «Югорский Шар» спасательное судно «Шквал», затонувшее в результате подрыва на вражеских минах 25 августа 1943 года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вышло в арктический поход из посёлка Мишуково Мурманской области 2 сентября в направлении пролива Югорский Шар. 5-6 сентября начались поисковые работы в районе пролива и острова Матвеева, где во время Великой Отечественной войны происходили трагические события, связанные с атакой подводных лодок на советские конвои. Далеко не все суда, погибшие в 1941 – 1943 годах в суровых водах Арктики, были обнаружены. Одна из задач комплексной экспедиции «Помни войну» – найти их.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478897@egNews