Гидрографы Северного флота заслужили переходящий кубок

За успехи в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил Военно-морского флота России в 2021 году гидрографическая служба Северного флота признана лучшей среди гидрографических служб ВМФ. По этому случаю её начальнику капитану 1 ранга Александру Лозюку был вручён почётный переходящий кубок на сборе руководящего состава в управлении навигации и океанографии в Санкт-Петербурге.

Гидрографы Северного флота в полном объёме выполнили плановые задания на год. Океанографические исследования в ближней и дальней морской зонах, исследования радионавигационных систем, обслуживание средств навигационного оборудования, своевременное обеспечение картами, навигационными пособиями и морскими средствами навигации и океанографии – вот далеко не полный перечень задач, которые гидрографы Северного флота традиционно решили на «хорошо» и «отлично».

Начальником управления навигации и океанографии капитаном 1 ранга Константином Сперанским отдельно отмечен вклад гидрографической службы Северного флота в успешное решение задач навигационно- гидрографического, гидрометеорологического и топогеодезического обеспечения сил Северного флота при проведении специальных учений под управлением начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации и Комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» под руководством Главнокомандующего ВМФ.

Высокую оценку получила и работа, проводимая совместно с «Русским географическим обществом», в том числе по поиску затонувших кораблей в рамках Комплексной экспедиции «Помни войну».

Отдельно отмечен вклад гидрографов в победу Северного флота в Премии Русского географического общества по результатам Комплексных экспедиций на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, в ходе которых были обнаружены пять новых островов, зафиксировано образование нового пролива, уточнена максимальная глубина Баренцева моря, впервые выполнены плавания в районах «белых пятен» проливов Бута, Неймаера и Северо-Восточный.

По итогам деятельности сил Северного флота в 2021 году лучшими были признаны группа судов обеспечения 44 района гидрографической службы Северного флота и малое гидрографическое судно ГС-297 Беломорской военно-морской базы.