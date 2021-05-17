Гидролог, переплётчик, медник и другие необычные вакансии мая в Мурманской области

За апрель-май в Мурманской области по сравнению февралем-мартом сильнее всего выросло число вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR, а также высшего менеджмента – на 55%. На втором месте по приросту вакансий за 2 месяца «Госслужба» (+50% прироста), на третьем месте – банковская сфера (+38%). Также работодатели активно искали и нанимали специалистов по консультированию, обеспечению безопасности, строительству и недвижимости, а также деятелей искусства, развлечений и масс-медиа.

Наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных вакансий в Мурманской области за май, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

Так, в медицинский центр требуется фельдшер со знанием английского языка. В обязанности работника войдёт организация работы здравпункта, оказание плановой и экстренной медицинской помощи, проведение медицинских освидетельствований на состояние опьянения. Кроме релевантного опыта работы, от соискателя требуется уверенное владение разговорным английским языком.

В компанию по производству морского транспорта ищут гидролога - специалиста по прогнозированию погоды. Также, данный специалист будет заниматься обеспечением безопасной работы флота в ледовых условиях Арктики. Соискателю предлагают довольно высокий заработок - до 120 тысяч рублей на руки.

В мастерскую требуется художник-аэрографист, который будет заниматься гравировкой портретов, пейзажей и икон на камне. Идеальным кандидатом для данной позиции станет специалист, владеющий графикой, умеющий правдиво воспроизводить на гранитном изделии портреты и пейзажи. Работник может претендовать на вознаграждение от 60 тысяч рублей в месяц.

На производство требуется сливщик-разливщик с опытом работы до 3 лет. Работник будет заниматься перекачкой мазута по сменному графику работы. Работодатель отметил, что кандидат должен обладать состоянием здоровья, позволяющем выполнять работы на высоте.

В строительную компанию ищут табельщика, работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы. Для успешного кандидата будет предложена работа в мультинациональном коллективе, бесплатное проживание, питание и трансфер.

Также в Мурманской области открыта такая вакансия медник 3 разряда. Данный специалист занимается слесарными работами, а также обслуживает технику. Для того, чтобы получить от работодателя оффер, кандидат должен иметь опыт работы от 3 лет, а также быть дисциплинированным и ответственным.

В типографию ищут переплётчика - опытного трудолюбивого сотрудника, способного качественно выполнять доверенную работу. Кандидат будет заниматься переплетом книг и журналов, брошюровка, печатью и ламинированием, а обязательными качествами являются его аккуратность, внимательность и ответственность.

Экспедитор кондитерского цеха с опытом работы до 3 лет требуется в кафе. Однако работодатель отмечает: «Если у Вас не так много опыта, но Вы чувствуете, что можете добиться успеха, приходите!» Специалист будет заниматься маркировкой, приёмкой, контролем продукции, а также иными сопутствующими обязанностями.

В торговую сеть ищут импорт-менеджера (фрукты) со свободным владением английским языком. Кандидату обещают высокую зарплату - от 100 тысяч до 140 тысяч рублей, а его обязанностями станут поиск поставщиков в других странах для ввоза товара в Россию и проведение переговоров.