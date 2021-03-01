Гидросамолёт на острове Большой Грязный будет закреплён в качестве памятника за музеем авиации Северного флота

Гидросамолёт Бе-6ПЛО, установленный на острове Большой Грязный в качестве памятника первым авиаторам, будет относиться к музею авиации Северного флота. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Спасибо огромное Северному флоту, лично командующему Александру Моисееву за то, что принято решение, что гидросамолёт на острове Большой Грязный будет закреплён за музеем авиации Северного флота. Также уже определены соответствующие источники для его надлежащего содержания и восстановления», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, гидросамолёт Бе-6ПЛО ранее не вошёл в перечень выявленных объектов культурного наследия Мурманской области. Тем не менее, глава региона поставил задачу – обеспечить его сохранность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего с 1952 по 1957 год в Таганроге выпущено 123 гидросамолёта Бе-6ПЛО. На Северном флоте такие летающие лодки эксплуатировались до 1969 года.