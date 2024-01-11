«Гималайская сюита» состоится 14 января

Мурманский областной художественный музей приглашает 14 января в 15.00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» на мероприятие с мастер-классом «Гималайская сюита». (12+)

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, «ни с чем не сравнима радость того мгновения, когда солнце восходит над Гималаями; когда синева ярче сапфиров; когда издали ледники сверкают, как несравненные драгоценные камни».

С 1906 года Рерих перешёл от масляной живописи преимущественно к темпере. Темпера обладает бархатистой ровной поверхностью и более пригодна для обобщенной, декоративно-плоскостной живописи, к которой склонялся Николай Рерих.

В 1923 году Рерих вместе с семьей отправляется в большую экспедицию в Центральную Азию, которая продлится пять лет. Позднее в своем дневнике он напишет: «Гималаи! Сколько к ним устремлений. Как широка и прекрасна горная страна, Крыша мира. От Памира через весь Тибет, от Кунь-Луня до индийских равнин — неизмеримо в красоте многообразной». Его привлекала идея Шамбалы — мифической страны в Тибете, которую нельзя увидеть глазами, но можно почувствовать сердцем, если ты честный человек.

Участники мастер-класса узнают больше о творчестве Николая Рериха, а также попробуют написать темперой свой собственный горный пейзаж.

Подробная информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263027%2Falbum-11742142_00%2Frev