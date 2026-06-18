Гимнастки из Апатитов пополнили копилку «золота» международных турнировПОЧЕМУ ТАК ПОПУЛЯРНЫ КНИГИ О ПОПАДАНКАХ
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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.26 13:55

Гимнастки из Апатитов пополнили копилку «золота» международных турниров

Команда «ДРОЗД-Терфинна» одержала победу в Международном турнире по эстетической гимнастике «Astana Alan Cup», который завершился в столице Казахстана.

Эти соревнования стали частью третьего этапа Кубка мира и Кубка мира среди юниоров. В них приняли участие более 90 команд из России, Казахстана, США, Японии, Малайзии, Армении, Киргизии и Беларуси. В ходе турнира было разыграно 14 комплектов медалей в разных возрастных категориях.

В категории «Junior Short program» лучшей стала команда «ДРОЗД-Терфинна» из города Апатиты Мурманской области.

- Мы гордимся победой и особенно тем, что это «золото» мы завоевали в День России, выступая под национальным флагом, - говорит капитан команды «ДРОЗД-Терфинна» Лада Асибакова. - Мы верили в победу, но вслух этого не произносили. Была какая-то внутренняя уверенность. Команда очень интенсивно готовилась, было тяжело, но мы старались ради общей цели. Когда знаешь, ради чего, выдержишь любой график тренировок.

«Золото» Международного турнира по эстетической гимнастике «Astana Alan Cup» - вторая крупная победа команды «ДРОЗД-Трефинна» в сезоне 2025/2026. Весной апатитчанки одержали победу в Клубном чемпионате мира «Кубок дружбы», который прошел в столице Армении Ереване в рамках первого этапа Кубка мира.

- Подготовка к межударным стартам – это тренировки без выходных по три часа утром и вечером. Благодарю родителей и спортшколу «Юность» за огромную поддержку наших спортсменок. Невозможно переоценить вклад компании «ФосАгро» и центра «ДРОЗД-Хибины»: без них этой поездки не было бы, – говорит тренер команды «ДРОЗД-Терфинна» Елена Валиева.

Напомним, что в 2011 году в Кировске при участии Ирины Винер, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (2008—2024), состоялось открытие Школы художественной гимнастики. Отделение эстетической гимнастики в центре «ДРОЗД-Хибины» заработало 5 лет назад. Сегодня здесь занимается 102 девочки в возрасте от трёх до 15 лет. Оба гимнастических отделения входят в структуру автономной некоммерческой организации «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора ключевого социального проекта компании «ФосАгро» - спортивно-образовательной программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» - в Мурманской области.

 

 

Фото предоставлено Отделением эстетической гимнастики в центре «ДРОЗД-Хибины».

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