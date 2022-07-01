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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.22 10:15

Гимнастки Мурманской области достойно представили регион на всероссийских соревнованиях

С 23 по 28 июня во Дворце художественной гимнастики «Татьяна Арена» Ульяновска состоялся финал XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года по художественной гимнастике.

На протяжении нескольких дней 99 участниц из 40 регионов России боролись за победу. Кольское Заполярье представляли воспитанницы наставницы Натальи Найдёновой из Мурманской областной спортивной школы Кристина Махова, а также воспитанница наставников Эллины Смирновой и Виктории Подоляко из Спортивной школы олимпийского резерва № 12 Мурманска Алексия Ромодина. По итогам соревнований Алексия Ромодина вышла в финал и завоевала 18 место.

Напомним, что ранее в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся финальный этап Всероссийской Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия».

В соревнованиях проявили себя более 2000 участников из 100 коллективов 33 субъектов РФ. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, апатитский коллектив «Терфинна» АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины» подготовил номер «Аквамарин» по эстетической гимнастике, который принёс северянкам почётное 3-е место. Команда Мурманской области стала участником финального гала-концерта Гимнастрады. Номер «Пробуждение» в исполнении воспитанниц детско-юношеской спортивной школы Гаджиево был отмечен главным режиссёром и попал в программу красочного мероприятия.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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