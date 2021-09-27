Гимнастки Мурманской областной спортивной школы – серебряные призёры Всероссийских соревнований «Новое поколение»

С 20 по 25 сентября в Мурманске состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике РФСО Спартак «Новое поколение». За медали и отбор на крупные всероссийские состязания «Юные гимнастки» боролись более 500 спортсменок из 23 регионов Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство спорта, гимнастки нашей школы выступили успешно, и стали серебряными призёрами соревнований: Кристина Махова – по программе I спортивного разряда среди спортсменок 2009 г.р.; Мария Загоскина – по программе мастеров спорта; Марина Вторушина – по программе кандидатов в мастера спорта в составе команды «Виктория».

По итогам отбора Кристина Махова представит Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», которые пройдут в начале октября в Казани.