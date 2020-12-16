Гимназисты узнают историю и заглядывают в завтрашний день ММТП

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают проводить занятия в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска, который был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. Лекция, которую прочитал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко, была посвящена истории возникновения порта, которому в этом году исполнилось 105 лет, и основным тенденциям его работы и развития в наши дни.

«Порт – это живой организм. Он постоянно находится в движении и развитии, исходя из потребностей сегодняшнего и завтрашнего дня. Благодаря таким лекциям, воспитанники гимназии получают возможность увидеть, как работа каждого человека становится частью этого ежедневного движения вперед, и понять, что будущее порта будет зависеть от тех, кто будет трудиться на предприятии завтра, а сегодня еще сидит за школьными партами», - отметил Андрей Доценко.

Напомним, что рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.