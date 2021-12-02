Гимназисты знакомятся с торговым портом

Учащиеся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска, которые в этом году приступили к обучению по выбранному профилю, впервые посетили Мурманский морской торговый порт.

С первых минут нахождения на крупнейшем предприятии Мурманска, ребята почувствовали себя членами большого коллектива. Для них был проведён вводный инструктаж в классе охраны труда, выданы средства индивидуальной защиты, оформлены необходимые пропуска и разрешения. Лекцию о порте прочитал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

«Деятельность Мурманского морского торгового порта подобна сложному механизму, каждый элемент которого должен эффективно выполнять стоящие перед ним задачи: от точного соблюдения графика движения железнодорожных составов до учета приливов и отливов. Все это складывается в эффективную работу всего предприятия, и гимназистам уже сейчас надо учиться понимать такие нюансы», - сказал Андрей Доценко.

В рамках экскурсии гимназисты посетили экологическую диспетчерскую и музей АО «ММТП», побывали на причалах и сделали общую фотографию на фоне пришедших в наш порт судов. Так что – добро пожаловать в профессиональную семью мурманских портовиков.

Напомним, первый в стране транспортно-логистический класс был открыт по инициативе АО «ММТП» в 2017 году на базе гимназии №8 Мурманска. Весной 2021 года состоялся третий выпуск учащихся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Помимо участия в обучении ребят АО «ММТП» оказывает помощь гимназии в развитии материально-технической базы. За минувшие годы на эти цели порт выделил порядка 10 млн рублей.